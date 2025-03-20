На Украине назвали источник идеи Трампа о контроле над электростанциями

Политолог Фесенко: Нардеп Украины дал Трампу идею с контролем электростанций

Идею о контроле США над украинскими электростанциями американскому президенту Дональду Трампу «подбросил» народный депутат Украины. Об этом рассказал украинский политолог Владимир Фесенко, его слова приводит украинское издание «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

Эксперт заявил, что почти полтора месяца назад «услышал историю» об украинском политике, который начал секретные переговоры с бывшим адвокатом президента США Руди Джулиани, чтобы «выйти на Трампа и [американского предпринимателя] Илона Маска».

«А поскольку этот депутат хорошо разбирается в бизнесе, он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине», — поделился Фесенко, отметив, что АЭС предполагалось использовать для совместных интересов: либо майнинга криптовалют, либо как «мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта».

Политолог предположил, что идея дошла до адресата. Однако он отмечает, что Трамп, который любит везде быть «и в теме, и в доле», эту идею развил и теперь может идти уже речь о взятии под американский контроль и других украинских электростанций. «Не предлагайте Трампу "пальчик", он откусит "под локоток"», — отметил Фесенко, предупредив, что подобные «креативные бизнес-идеи» украинских политиков могут обернуться для страны потенциальными проблемами.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России. Дополнительно уточняется, что Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.

Специалисты по энергетике из Украины усомнились в идее Трампа о передаче Запорожской АЭС под контроль США. По их словам, такая идея невозможна на практике и нереализуема.