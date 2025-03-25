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20:38, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о переговорах с Трампом по ЗАЭС

Зеленский подтвердил переговоры с Трампом по ЗАЭС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали в ходе одного из телефонных разговоров Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом украинский лидер сообщил на встрече с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

«ЗАЭС мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю, также они (американская сторона — прим. "Ленты.ру") обсуждали это с россиянами. Думаю. Не думаю, что есть какие-то другие переговорщики», — подтвердил Зеленский.

Политик уточнил, что в ходе переговоров с Трампом он исключил работу Запорожской АЭС без участия Киева. Украинский лидер также назвал срок, который потребуется для ремонта и модернизации объекта. По его словам, он составит около двух с половиной лет.

Ранее Зеленский раскрыл решение США по контролю над украинскими АЭС. Он сообщил, что в переданном США проекте сделки по использованию полезных ископаемых Украины данный вопрос отсутствует.

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