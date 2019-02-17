Умер народный артист России Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана Загир Валитов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает издание Bash.NEWS.
Актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури умер после продолжительной болезни.
Валитов учился на актерском отделении в Уфимском училище искусств. После этого он поступил на театральное отделение Уфимского государственного института искусств.
Артист с 1964 года работал в Сибайском театре драмы. Спустя шесть лет он стал актером Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.
Загир Валитов сыграл в спектаклях «В ночь лунного затмения», «Тополек мой в красной косынке», «Мой бедный Марат» и других.