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Умер сыгравший взбешенного Гитлера актер

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Бруно Ганц

Швейцарский актер Бруно Ганц умер в своем доме в Цюрихе, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Артисту было 77 лет.

Ганц получил широкую популярность в 1970-е годы и до конца жизни был востребован в кинематографе. Его последней работой стала роль в триллере Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», вышедшем в 2018 году. С 1996-го швейцарец был владельцем Кольца Иффланда — бриллиантового кольца, обладатель которого вправе передать его лучшему, по его мнению, немецкоговорящему актеру.

Российскому зрителю Ганц известен по фильму «Бункер» 2004 года, в котором он сыграл Адольфа Гитлера. Эпизод из этой киноленты, в котором вождь Третьего рейха в исполнении швейцарца понимает, что война проиграна, приходит в бешенство и устраивает своим соратникам разнос, стал основой для многочисленных пародий. Сцену переозвучивали и добавляли в нее шуточные субтитры, чтобы казалось, будто бы фюрер реагирует на некую ситуацию в реальном мире. Одними из самых популярных были пародии на тему возможного запрета в России Skype и закрытия торрент-трекера Torrents.ru.

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