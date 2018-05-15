Зрители бежали с премьеры фильма Триера из-за отвратительной и жестокой сцены

Около 100 человек покинули кинозал во время показа нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» на Каннском фестивале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спецпоказ для приглашенных гостей состоялся в ночь на 15 мая. На сеансе, организованном для прессы, никто из зрителей не покинул зал.

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Как написал в Twitter журналист Variety Рамин Сетудех, зрители стали уходить из кинотеатра после сцены, в которой Мэтт Диллон стреляет в головы двум детям из ружья. «Почему организаторы пропустили этот фильм на фестиваль?» — возмутился Сетудех.

Журналист отметил, что одна из зрительниц, покидая зал, назвала сцену отвратительной. Сетудех также опубликовал фото пустых кресел на киносмотре.

Фильм «Дом, который построил Джек» рассказывает историю высокоинтеллектуального серийного убийцы Джека, которого сыграл Диллон. В ленте также снялись Райли Кио, Бруно Ганц и Софи Гробель.

Ларс фон Триер снял такие фильмы, как «Меланхолия», «Догвилль», «Идиоты», «Антихрист», и двухсерийную ленту «Нимфоманка» с Шарлоттой Генсбур.

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