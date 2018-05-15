Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка

Создатели фантастического боевика «Дэдпул 2» вырежут из фильма сцену, вызвавшую критику и непонимание со стороны фокус-групп. Об этом сообщает The Telegraph.

Сцену планировалось показать во время финальных титров. В ней Дэдпул (Райан Рейнольдс) оказывается в родильном отделении перед кроваткой с надписью «А. Гитлер». После этого персонаж душит младенца.

Отмечается, что во время титров зрителям представят еще четыре сцены, в которых Дэдпул также пытается изменить историю, используя машину времени. В частности, он пробует отговорить самого Рейнольдса от съемок в первом супергеройском боевике актера, «Зеленый фонарь», который провалился в прокате в 2011 году.

Ранее в мае Дэдпул появился в клипе канадской певицы Селин Дион и станцевал на каблуках.

«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча — сиквел картины 2016 года и 12-й фильм из киносерии «Люди Икс». Лента выйдет в российский прокат 17 мая.

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