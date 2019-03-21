Умер таксист из фильма «Такси-блюз»

В одной из волгоградских больниц в возрасте 75 лет скончался российский актер Петр Зайченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку артиста.

По ее словам, Зайченко умер утром 21 марта после третьего инфаркта. Дата и место похорон актера пока неизвестны.

Популярность Зайченко принесла роль водителя такси Шлыкова в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», вышедшем в 1990 году. Лента значилась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на премию «Золотой глобус».

Помимо этого, он снялся в таких картинах, как «Парад планет», «Сибирь. Монамур», «Свободное плавание» и сериалах «Дальнобойщики» и «Участок».

В 1998 году Зайченко было присвоено звание заслуженного артиста России.

20 марта стало известно о кончине народного артиста Анатолия Адоскина.