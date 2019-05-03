Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в саге «Звездные войны». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте актера.

Мейхью скончался 30 апреля в своем доме в Техасе. Ему было 74 года. Причины смерти актера не называются.

До начала актерской карьеры Мейхью работал санитаром в больнице. Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас отмечал, что для получения роли Чубакки — космического путешественника из племени вуки с длинной шерстью — Мейхью понадобилось лишь встать в полный рост. Рост актера — 2 метра 21 сантиметр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!