Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»

Народная артистка России Галина Анисимова умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«До последнего дня Галина Александровна блистала на сцене родного театра, репетировала премьеру, активно участвовала в жизни театра», — сказал представитель Театра имени Маяковского, в котором служила актриса.

Отмечается, что о месте и времени прощания сообщат позже.

Галина Анисимова училась во ВГИКе, а в 1952 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В этом же году она начала работать в Маяковке. Актриса снялась в таких фильмах, как «Дорогой Эдисон!», «Сослуживцы», «Все остается людям», «Уроки музыки», а также в сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Мальчик со шпагой».

5 декабря в возрасте 93 лет скончался народный артист Украины Николай Рушковский. Он был известен по фильмам «Освобождение» и «Ключи от неба».

