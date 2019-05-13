Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Информацию также подтвердили в фонде по защите животных, основанном артисткой. Там не уточнили причину смерти звезды.

Дэй родилась 3 апреля 1922 года в Цинциннати, штат Огайо. В 17 лет она начала свою музыкальную карьеру, с 1947 по 1967 год успела записать более 650 песен.

Ее первой работой в кино стала картина «Роман в открытом море». Она также появлялась в таких фильмах, как «Человек, который слишком много знал», «Вернись, моя любовь», «Любимец учителя», «Этот мех норки» и «Телефон пополам», за роль в котором ее номинировали на премию «Оскар».

В 2008 году Дэй вручили «Грэмми» за достижения всей ее жизни. Кроме того, ее удостоили двух звезд на Голливудской аллее славы — за вклад в развитие кинематографа и за вклад в развитие американской музыкальной индустрии.

11 мая актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака. Ей было 72 года.