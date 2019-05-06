Умерла актриса Барбара Перри

Американская актриса Барбара Перри умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По словам представителя семьи Дэвида Ван Дойзена, Барбара скончалась по естественным причинам в своем доме в Голливуде.

Барбара Перри родилась 22 июня 1921 года в городе Норфолк. За свою карьеру она сыграла во множестве кинолент, но наибольшую известность ей принесло участие в съемках телевизионной передачи «Шоу Дика Ван Дайка», в котором она исполнила роль жены одного из главных героев проекта — Мориса Соррелля. Также Перри снялась в драме «Шоковый коридор» и фильме режиссера Сэмюэла Фуллера «Обнаженный поцелуй».

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