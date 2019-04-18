Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.

Артистка умерла 7 апреля, однако объявили об этом спустя неделю. Причина смерти пока не раскрывается. Представители Нэйлор заявили, что это произошло после того, как она неожиданно почувствовала недомогание и упала.

Майя-Лесия Нэйлор родилась в ноябре 2002 года. Британской публике она известна по роли Фрэн в детском ситкоме Millie Inbetween. Артистка также сыграла девочку Миро в ленте сестер Вачовски и Тома Тыквера «Облачный Атлас» в эпизоде с Томом Хэнксом. Помимо этого, она снялась в лентах «Красный код», «Индекс Зеро» и сериале «Красиво жить не запретишь».

Помимо кинокарьеры, Нэйлор занималась музыкой — играла в группе angels N' bandits.



