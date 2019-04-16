Умерла актриса из сериала «Офис»

Американская актриса театра и кино Джорджия Энджел скончалась в возрасте 70 лет в Принстоне, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам ее друга Джона Квилти, причина смерти не установлена. Артистка была последовательницей христианской науки и в связи с этим не обращалась к врачам.

Энджел родилась 28 июля 1948 года в Вашингтоне. Ее первой работой в кино стал фильм 1971 года «Отрыв», за который ее номинировали на премию BAFTA. За ситком «Мэри Тайлер Мур» ее также дважды номинировали на «Эмми», а за шоу «Все любят Рэймонда» — трижды.

Актриса получила известность благодаря таким картинам, как «Отрыв», «Милашка», «Человек умер» и «Знаки жизни». Она также появлялась в сериалах «Офис», «Красотки в Кливленде», «Два с половиной человека», «Морк и Минди», «Бесконтрольные» и «Лодка любви».

14 марта стало известно о смерти звезды фильмов Ингмара Бергмана Биби Андерссон. Последние десять лет она страдала от осложнений после инсульта.