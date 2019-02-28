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Умерла актриса из сериала «Нашествие»

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Лиза Шеридан

В возрасте 44 лет скончалась американская актриса Лиза Шеридан. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера актрисы Митча Клема.

По его словам, артистка умерла утром 25 февраля у себя дома в Новом Орлеане. Также Клем подчеркнул, что причина смерти пока не установлена. «Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей. Мы ее любили. Наши сердца разбиты», — сказал он.

Лиза Шеридан родилась в 1974 году. Она снялась более чем в 40 картинах, но наибольшую известность получила благодаря ролям в таких сериалах, как «Нашествие», «Вперед, в прошлое!», «Менталист», «Морская полиция: спецотдел» и «Лунный свет».

Ранее в феврале стало известно о смерти актрисы из сериала «Бэтмен» Лизы Сигрем. Ей было 82 года.

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