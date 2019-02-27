Умерла актриса из «Бэтмена»

Скончалась американская актриса Лиза Сигрем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ей было 82 года. Дочь артистки Чела Фиорини рассказала, что она умерла в медицинском учреждении в городе Бербанк, штат Калифорния. Последние девять лет жизни актриса боролась страдала деменцией.

Настоящее имя Лизы Сигрем — Рут Браузер. Она родилась 7 июля 1936 года в Бруклине. До начала своей актерской карьеры она работала графическим художником и моделью. Артистка появлялась в таких сериалах, как «Бэтмен», «Моя жена меня приворожила», «Дымок из ствола», «Перри Мэйсон», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Караван повозок», «Мой любимый марсианин» и «Дочь фермера». Кроме того, она исполнила роли в фильмах «Каприз», «Эль Пуро» и «Воротилы».

После 80-х Сигрем практически перестала сниматься в кино. Она начала преподавать актерское мастерство на Гавайях и работала в сфере коммерческой недвижимости в Лос-Анджелесе.

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