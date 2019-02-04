Умерла актриса из сериала «Остаться в живых»

Умерла американская актриса Джули Адамс. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее сына Митча Дэнтона.

По его словам, артистка скончалась в воскресенье, 3 февраля, в Лос-Анджелесе. Ей было 92 года.

Джули Адамс родилась в Айове 17 октября 1926 года. Свою первую роль она получила в 23 года, сыграв в сериале NBC «Время вашего сеанса». В 50-х годах она снималась с такими звездами Голливуда, как Рок Хадсон, Джеймс Стюарт, Тайрон Пауэр, Гленн Форд и Чарлтон Хестон. В 1999 году актрису наградили американской премией Golden Boot Awards за работу в вестернах, а годом позднее включили в Зал славы артистов Арканзаса.

Артистка дважды была замужем. Ее первым супругом был сценарист Леонард Стерн, они развелись в 1953 году. Затем она вступила в брак с актером Рэем Дэнтоном, от которого родила двоих сыновей.

За свою карьеру Джули Адамс снялась более чем в сотне картин и шоу. Она известна по таким фильмам, как «Плакса», «Создание из Черной лагуны», «Обратный след», «Башни-близнецы», «МакКью» и «Черные розы». Кроме того, она исполняла роли в сериалах «Альфред Хичкок представляет», «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Она написала убийство», «Остаться в живых», «Перри Мэйсон», «Параллельные миры», «Мелроуз Плэйс» и «Невероятный Халк».

31 января скончалась американская актриса кубинского происхождения Луиза Мориц. Ей было 72 года. Причиной смерти стал отказ сердца.