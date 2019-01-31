Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе

Американская актриса кубинского происхождения Луиза Мориц скончалась в одном из хосписов Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом друг и официальный представитель артистки Эдвард Лоцци сообщил USA Today.

Мориц было 72 года. Причиной смерти стал отказ сердца. По словам Лоцци, состояние здоровья актрисы сильно ухудшилось еще год назад, а недавно она получила травму из-за падения — артистка отправилась в Вашингтон на встречу со своим адвокатом в рамках судебного иска против артиста Билла Косби, которого обвиняла в сексуальном насилии.

Отмечается, что актриса скончалась 4 января, однако об этом стало известно только сейчас.

Луиза Мориц стала одной из первых женщин, рассказавших о домогательствах Косби. Тот назвал обвинения лживыми. В 2014 году она вместе с шестью другими жертвами артиста подали на него в суд за клевету.

Актриса наиболее известна по роли проститутки Роуз в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Помимо этого, она снялась в картинах «Независимость», «Укуренные», «Последний американский девственник» и «Смертельные гонки 2000 года», а также появилась в эпизодах сериалов «Невероятный Халк», «Счастливые дни» и «Любовь по-американски».

В сентябре 2018 года суд в Пенсильвании приговорил 81-летнего Косби к тюремному заключению за изнасилование. Ему грозит от трех до десяти лет за решеткой, однако судья до сих пор не огласил точный срок.