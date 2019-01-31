Умер актер из «Терминатора»

Американский актер Дик Миллер скончался в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает Deadline.

Причина смерти пока не называется. Артист скончался на 91-м году жизни.

Дик Миллер родился в Нью-Йорке в 1928 году. За свою карьеру актер снялся более чем в 150 кинофильмах и телесериалах. В частности, он появился в лентах «Терминатор», «Предместье», «Я хочу держать тебя за руку» и «После работы». Известность пришла к Миллеру благодаря главной роли в картине Роджера Кормана «Ведро крови», вышедшей в 1959 году.

Артист также сыграл во многих фильмах режиссера Джо Данте, таких, как «Гремлины», «Гремлины 2: Новенькая партия», «Солдатики», «Вой» и «Пиранья».

В 2014 году режиссер Элайджа Дреннер выпустил документальную ленту «Этот парень Дик Миллер», посвященную жизни и карьере актера.