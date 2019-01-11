Умерла Верна Блум

Американская актриса Верна Блум умерла 9 января в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал Variety.

В семье артистки рассказали, что последние годы она страдала от деменции.

Блум родилась в штате Массачусетс в 1939 году. После окончания Университета Бостона она начала актерскую карьеру в местном театре, а в середине 60-х перебралась в Нью-Йорк, где приобрела популярность благодаря постановкам на Бродвее. После этого она отметилась несколькими десятками ролей в кино, среди которых три фильма Мартина Скорсезе («Уличная сцена», «Последнее искушение Христа» и «После работы») и две работы Клинта Иствуда («Наездник с высоких равнин», «Поющий по кабакам»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!