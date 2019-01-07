Умер актер из «Звездного пути» и «Доктора Кто»

В Лос-Анджелесе (США) умер британский актер театра и кино Уильям Морган Шеппард. Ему было 86 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его сын Марк Шеппард.

Он написал, что 7 января пришел увидеться с отцом, который лежал в больнице. «Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад нас видеть. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать», — написал он и поблагодарил поклонников отца за «любовь и молитвы». О причинах смерти сын актера не сообщил.

Шеппард родился в 1931 году в Лондоне, окончил Королевскую академию драматического искусства (RADA) и принимал участие в бродвейских постановках. Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Доктор Кто», «Вавилон-5» и фильмах франшизы «Звездный путь», «Человек-слон» Дэвида Линча и «Престиж» Кристофера Нолана.

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