Умер актер из «Чужих»

В Испании скончался американский актер и певец Эл Мэттьюс. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает El País.

Ему было 75 лет. Его нашли мертвым в воскресенье у него дома в Ориуэла Коста в провинции Аликанте. Тело обнаружил сосед, который вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.

Причина смерти станет известна после вскрытия.

Эл Мэттьюс — ветеран Вьетнамской войны. Он снялся в таких фильмах, как «Янки», «Грубая огранка», «Омен III: Последний конфликт», «Регтайм», «Супермен 3», «Чужие», «Грозовой понедельник», «Завтра не умрет никогда» и «Пятый элемент».