Умер актер Берт Рейнолдс

Голливудский актер Берт Рейнолдс умер во Флориде на 83-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента Эрика Критцера.

Портал TMZ отмечает, что причиной смерти стал сердечный приступ. По информации издания, актера доставили в больницу Флориды после остановки сердца. У Рейнолдса были проблемы с сердцем в течение многих лет. В феврале 2010 года он перенес операцию.

Рейнолдс был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обладатель двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми», а также номинант на «Оскар».

Актер наиболее известен по главной роли в трилогии «Полицейский и бандит». Кроме того, он снялся в таких фильмах, как «Ночи в стиле буги», «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Время бешеных псов» и других.

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