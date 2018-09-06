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Умер актер из «Терминатора»

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Племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, актер Кристофер Лоуфорд скончался в США на 64-м году жизни. Об этом пишет TMZ.

Точная причина смерти актера пока не установлена. Сообщается, что Лоуфорду потребовалась медицинская помощь после занятия по йоге. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

По информации портала, в 1970-80-х годах у актера были серьезные проблемы с наркотиками. Актера арестовывали за то, что он выдавал себя за врача для получения рецептов на некоторые препараты.

Кристофер Лоуфорд играл в сериалах «Одинокие сердца», «Байки из склепа», «Главный госпиталь», «Фрейзер». Он также снимался в фильме «Терминатор 3: Восстание машин».

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