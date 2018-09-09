Умер актер телесериала «Доктор Кто»

Британский актер Питер Бенсон умер на 76 году жизни. Об этом сообщает BBC News.

Артист скончался после продолжительной болезни в своем доме в Великобритании. Он находился в окружении семьи и близких друзей.

Звезда «Доктора Кто» и «Черной гадюки» прославился благодаря сериалу про полицейских «Сердцебиение». Одной из самых запоминающихся его ролей стал образ короля Англии Генри VI в трех картинах BBC, снятых по классическим произведениям Шекспира. Бенсон также снялся в фильме «Большое ограбление поезда».

Ранее 6 сентября сообщалось также о смерти актера Берта Рейнолдса. Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Рейнолдс являлся обладателем двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми», а также был номинантом на «Оскар».

