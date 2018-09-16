Умер актер из «Секретных материалов»

Актер Питер Донат, сыгравший отца главного героя Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы» умер в возрасте 90 лет в Калифорнии. Причиной смерти стали осложнения при диабете, сообщает Daily Mail.

Он исполнил роль Уильяма Малдера в шести эпизодах.

Актер также появлялся в сериалах «Миссия невыполнима», «Она написала убийство», «Уолтоны», «Даллас» и «Ангелы Чарли». Кроме того, Донат снимался в фильмах «Крестный отец 2», «Игра», «Гинденбург», «Китайский синдром», «Война Роузов» и До мозга костей».

Он играл и в театре, получил премию Theatre World Award за роль принца Леопольда в костюмированном спектакле «Первый джентльмен» по пьесе Нормана Гинсбери.

Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2002 годы. Главные роли исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Проект получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». По мотивам шоу в 1998 и 2008 годах были сняты два полнометражных фильма, а также спин-офф «Одинокие стрелки». В 2016 и 2018 году вышли продолжения сериала.

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