В новом сезоне «Секретных материалов» пригрозили устроить ад на Земле

В сети появился проморолик одиннадцатого сезона сериала «Секретные материалы». Клип опубликован на YouTube-канале The X-Files.

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В новой части мистического детектива спецагенты Скалли и Малдер пытаются остановить злодея, желающего «устроить ад на Земле». Одиннадцатый сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера запланирована на начало 2018 года.

Телеканал Fox возобновил закрытое в 2002-м телешоу в 2016 году, выпустив шесть серий десятого сезона.

Главные роли в «Секретных материалах» исполняют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Сериал рассказывает о работе отдела паранормальных явлений ФБР.