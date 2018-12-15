Умер актер «Кривого зеркала»

В Ташкенте скончался участник юмористической телеперадачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом сообщил у себя в Instagram артист Евгений Петросян.

Асомов умер от болезни сердца на 56-м году жизни.

«Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть», — сказал Петросян.

Обид Асомов прославился в Узбекистане в 1993 году, когда основал свой театр «Обид-А». В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».

С 2009 года по 2017 творчество Асомова было запрещено в Таджикистане: его обвиняли в издевательстве над лицами узбекской национальности». В мае 2018 года он был реабилитирован и получил должность директора ГУП «Студия мультипликационных фильмов».