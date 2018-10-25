Умер актер из «Возвращения живых мертвецов»

В Лос-Анджелесе скончался актер Джеймс Карен. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу артиста Альбу.

Карену было 94 года. Он умер у себя дома.

В его фильмографии 204 актерских работы. «Люди не знают мое имя, но они знают меня в лицо, потому что я, черт возьми, много где снимался», — говорил Карен.

Он исполнил роли в таких фильмах, как «Полтергейст», «Возвращение живых мертвецов», «Пришельцы с Марса», «В погоне за счастьем», «Уолл-стрит», «Малхолланд Драйв» и других.

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