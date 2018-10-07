Умер актер из «Ходячих мертвецов»

Американский актер Скотт Уилсон скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.

По его словам, он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти могло стать осложнение, вызванное лейкемией. Манчини отметил, что Уилмон был «национальным достоянием [США], впечатляя своим спокойным голосом и кротким нравом всех, кто общался с ним».

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 07 октября 2018, 02:09

«С прискорбием сообщаем, что Скотт Уилсон, невероятный актер, сыгравший Хершела в "Ходячих мертвецах", скончался в возрасте 76 лет. Мы думаем о его семье и друзьях. Покойся в раю, Скотт. Мы тебя любим!», — сказано в официальном Twitter-аккаунте сериала и комикса «Ходячие мертвецы».

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. В 2015 году появился спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов».

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года в Атланте. В качестве актера он дебютировал в фильме «Полуночная жара» в 1967 году. За свою творческую карьеру он сыграл в 80 картинах. Наиболее известны из них сериалы «Секретные материалы», «Ходячие мертвецы» и фильмы «Последний самурай», «Перл-Харбор», «Правосудие» и «Солдат Джейн».

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