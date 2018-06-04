Актеры стали массово бежать из «Ходячих мертвецов»

Сериал о зомби-апокалипсисе «Ходячие мертвецы» лишится еще одного персонажа — Мэгги Грин в исполнении Лорен Коэн. Об этом стало известно вскоре после сообщения об уходе звезды телешоу Эндрю Линкольна, игравшего Рика Граймса, пишет The Independent.

Коэн решила покинуть «Ходячих мертвецов» после того, как получила предложение исполнить одну из ведущих ролей в грядущем сериале Whiskey Cavalier от телеканала ABC, премьера которого запланирована на 2019 год. Он посвящен приключениям агента ФБР Уилла Чейза (Скотт Фоули) и его коллеги, оперативника ЦРУ Франчески Троубридж (Коэн).

Отмечается, что актриса появится в шести эпизодах девятого сезона «Ходячих мертвецов». Она сыграла в сериале старшую дочь Хершела Грина, которая во время зомби-апокалипсиса становится частью команды выживших под предводительством Рика Граймса и выходит замуж за Гленна Ри в исполнении Стивена Яна. Актер ушел из сериала в седьмом сезоне.

Об уходе Линкольна из «Ходячих мертвецов» стало известно 30 мая. Ранее в 2018 году сериал покинул Чэндлер Риггз, игравший сына главного героя.

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