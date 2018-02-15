В «Ходячих мертвецах» впервые покажут голого зомби

В восьмом сезоне сериала «Ходячие мертвецы» впервые появится полностью обнаженный зомби. Об этом порталу Entertainment Weekly сообщил исполнительный продюсер проекта Грег Никотеро.

«У нас есть эпизод, в котором мы сняли первого голого "ходячего". Мы никогда не делали такого раньше», — признался Никотеро.

Продюсер также пообещал, что во второй половине восьмого сезона, релиз которой запланирован на 25 февраля, будет «гораздо меньше разговоров». «В продолжении будет абсолютно иная динамика», — заверил он.

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В марте 2017 года другой исполнительный продюсер сериала, Скотт Гимпл, пообещал, что новые серии «Ходячих мертвецов» будут выходить в эфир как минимум до 2030 года.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля». В конце 2017-го зомби-хоррор «Ходячие мертвецы» стал одним из самых популярных шоу, распространяемым интернет-пиратами.

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