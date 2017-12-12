Герой мема из «Ходячих мертвецов» покинет сериал

Актер Чендлер Риггз, играющий Карла в сериале «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), покидает хоррор-драму. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Артист, которому исполнилось 18 лет, снимался в сериале с 11-летнего возраста. Чендлер Риггз и Эндрю Линкольн (отец Карла) — единственные постоянные герои на протяжении всех восьми сезонов «Ходячих мертвецов».

По сценарию, Карл был укушен зомби. По словам самого актера, смерть Карла является сюжетным ходом, а не желанием Риггза, который в этом году поступил в колледж.

В марте исполнительный продюсер сериала Скотт Гимпл пообещал, что новые серии будут выходить в эфир как минимум до 2030 года.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. На данный момент на экраны вышло восемь сезонов. Создатель — Фрэнк Дарабонт (Frank Darabont), известный экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля».