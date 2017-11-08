Раскрыт реальный механизм превращения в зомби

Исследователи из Университета Центрально Флориды выяснили, что гриб-паразит, превращающий муравьев в зомби, захватывает контроль над биологическими часами своих жертв. Это позволяет ему управлять поведением насекомых и распространять споры. Кратко об исследовании рассказывается на сайте Phys.org.

Зараженные кордицепсом муравьи уходят из своих гнезд, поднимаются по таким растениям, как испанский мох или сосна и умирают. Из их головы вырастает плодовое тело гриба, который распространяет свои споры на большие расстояния, захватывая нервную систему новых насекомых.

Ученые проанализировали активность генов грибковых культур, которые росли на питательной среде сначала при постоянном свете в течение 48 часов, а затем в течение пяти дней при 24-часовом суточном цикле. Оказалось, что в организме гриба наблюдались цикличные изменения в концентрации транскрипционных факторов — молекул, контролирующих активность ДНК. Их содержание достигало пика в светлое время суток. Кроме того, ночью повышалось количество различных ферментов, токсинов и небольших биологически активных компонентов.

Таким образом, влияние кордицепса на организм жертвы определяется временем суток, что делает поведение зараженного муравья зависимым от биологических часов гриба. Ученые планируют выяснить, как именно захват циркадных ритмов насекомых позволяет паразиту манипулировать жертвой.

Циркадными ритмами называют циклические колебания в интенсивности различных биологических процессов из-за смены дня и ночи.



