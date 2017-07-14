Съемки «Ходячих мертвецов» остановили из-за смерти мозга у каскадера

Каскадер сериала «Ходячие мертвецы» Джон Бернекер госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает The Sun.

Дублера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Отмечается, что врачи констатировали смерть мозга. Каскадер находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник в штате Джорджия.

Бернекер упал с балкона с высоты шести метров на бетонный пол во время выполнения одного из трюков во время репетиции для сериала. Съемки драмы на данный момент приостановлены.

«Он был незамедлительно доставлен в больницу, а мы временно закрыли производство сериала. Мы думаем и молимся о Джоне и его семье», — заявили представители канала AMC, транслирующего «Ходячих мертвецов».

Джон Бернекер также участвовал в съемках фильмов «Форсаж» и «Крепись!».