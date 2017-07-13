Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно

Американский актер Шайя ЛаБаф принес извинения за свое поведение после того, как в сети появилось видео его задержания в пьяном виде. Артист опубликовал пост в Twitter в четверг, 13 июля, в котором признался, что достиг дна и борется с алкогольной зависимостью.

«Мне очень стыдно за свое поведение, и я никак себя не оправдываю. Я не знаю, делаю ли такие заявления чересчур часто или же слишком редко», — посетовал ЛаБаф.

«Мое нескрываемое неуважение к представителям правоохранительных органов по меньшей мере проблематично, а в худшем случае — абсолютно деструктивно», — отметил актер.

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Накануне в сети появилась запись с нательной камеры полицейского, на которой запечатлено задержание ЛаБафа. Актер, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, допускал нецензурные выражения в адрес офицеров и требовал снять с него наручники.

ЛаБаф снялся в таких фильмах, как «Трансформеры», «Нимфоманка», «Индиана Джонс и Хрустальный череп». Помимо этого, он неоднократно устраивал арт-перформансы.