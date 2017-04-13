Шайя ЛаБаф проведет месяц в хижине за полярным кругом ради искусства

Американский актер и художник Шайа ЛаБаф объявил, что на месяц поселится в хижине в Лапландии, области Финляндии, в рамках своего нового арт-проекта. Об этом сообщает People.

ЛаБаф назвал перформанс #ALONETOGETHER («в одиночестве вместе»). К проекту артиста присоединятся члены его арт-группы Настя Ронкко и Люк Тернер. Все они будут жить в отдельных домиках в Финляндии.

Подробности проекта ЛаБаф не раскрыл.

Все желающие смогут пообщаться с художниками через смс-сообщения, которые будут отправляться из Музея современного искусства Киасма, расположенного в Хельсинки. Помимо этого, ЛаБаф вновь запустит онлайн трансляцию — на этот раз он будет показывать не себя, а посетителей музея, которые отправляют актеру сообщения.

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ЛаБаф неоднократно устраивал арт-перформансы: в ноябре 2015 года он провел три дня в кинотеатре за просмотром всех фильмов, в которых сыграл, транслируя в сеть происходящее в зале. В феврале 2016 года актер целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами. В январе 2017-го ЛаБаф запустил акцию «Он не разделит нас» в качестве протеста против президента США Дональда Трампа. Перформанс актера неоднократно срывали пользователи анонимного имиджборда 4chan.