Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа

Пользователи крупнейшего в мире анонимного имиджборда 4chan вновь вычислили местонахождение установленного актером Шайей ЛаБафом флага, символизирующего протест против президента США Дональда Трампа.

Флаг был установлен на крыше здания Фонда искусства и креативных технологий (FACT) в Ливерпуле. Анонимы быстро узнали его местонахождение и начали обсуждать план по проникновению в помещение.

В итоге один из пользователей 4chan проник на крышу и похитил флаг, опубликовав видео преступления. Позже он запостил в Twitter снимок, на котором зафиксировал причастность анонимов к краже флага.

Пользователи 4Chan ранее уже вычисляли секретное место, где ЛаБаф установил флаг и камеру для онлайн-трансляции после запретов на проведение своей протестной акции в Альбукерке, штат Нью-Мексико и Нью-Йоркском музее. Уточнить местоположение флага помогли следы от трех пролетевших самолетов, которые совпали с данными онлайн-радаров. Сетевые тролли также следили за попадавшими в объектив камеры звездами.

В итоге флаг обнаружили на частной ферме в Гринвилле, штат Теннесси. В ночь на 10 марта его заменили на полотно с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» и футболкой с изображением лягушонка Пепе.

Акция ЛаБафа под названием He will not divide us («Он не разделит нас») стартовала 20 января и, по задумке автора, должна была продолжаться четыре года — на протяжении всего президентского срока Трампа. Основная идея заключалась в том, чтобы любой желающий мог подойти к камере и произнести название акции. Видеотрансляция велась круглосуточно.