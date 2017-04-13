Тролли вновь нашли спрятавшегося Шайю ЛаБафа

Пользователи форума 4Chan вычислили местоположение актера Шайи ЛаБафа, который в рамках нового проекта на месяц поселился в хижине «где-то в Лапландии». Об этом сообщает Heatstreet.

ЛаБаф организовал проект #AloneTogether вместе с напарниками по арт-группе: финской девушкой Настей Саде Ронкко (Nastja Sade Ronkko) и британским художником Люком Тернером (Luke Turner). Они поселились в разных хижинах, на протяжении всего срока будут находиться в одиночестве и связываться с внешним миром только посредством камеры.

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Видео транслируется на экраны в музее современного искусства Киасма в Финляндии. Месторасположение хижин героев проекта неизвестно, что не остановило пользователей 4Chan.

Юзеры с форума нашли около трех тысяч хижин, сдающихся в аренду в Финляндии, и выяснили, какие из них были сняты на месяц. После этого анонимы принялись искать на фотографиях детали интерьера, которые помогут идентифицировать жилье.

В результате пользователям 4Chan удалось вычислить дом, но он оказался в труднодоступном месте: до него необходимо идти несколько километров пешком.

Прошлый проект ЛаБафа под названием #HeWillNotDivideUs («Он не сможет разделить нас») обернулся настоящим соревнованием для троллей с форума. Актер устанавливал флаг, символизирующий протест против президента США Дональда Трампа, но анонимы раз за разом находили его и заменяли кепками со слоганом политика.

Проект должен был продлиться до конца президентского срока Трампа, но в итоге завершился через несколько месяцев.