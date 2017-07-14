Кэрри Фишер посмертно номинировали на «Эмми»

Американская актриса Кэрри Фишер посмертно номинирована на премию «Эмми» в 2017 году. Полный список претендентов доступен на сайте награды.

Фишер номинировали в категории «Выдающаяся приглашенная актриса в комедийном сериале». Актрису отметили за роль Мии в шестом эпизоде британского ситкома «Катастрофа».

В данной номинации также заявлены Ванда Сайкес (сериал «Черноватый»), Бекки Энн Бейкер, сыгравшая мать главной героини в «Девочках», Анджела Бассетт (проект платформы Netflix «Мастер не на все руки»), а также гостьи шоу Saturday Night Live Кристен Уиг и Мелисса Маккарти.

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Номинантов на «Эмми» объявили в четверг, 13 июля, в Лос-Анджелесе.

69-я церемония вручения награды состоится 17 сентября. Ведущим мероприятия станет комик Стивен Кольбер.

«Эмми» — главная американская премия в области телевидения, ее присуждают, в частности, актерам и создателям сериалов и шоу за выдающиеся достижения.

Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.