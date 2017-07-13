Объявлены номинанты на премию «Эмми»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов, которые поборются за премию «Эмми» в 2017 году. Онлайн-трансляцию мероприятия в четверг, 13 июля, провел ABC News.

В категории «Лучшая драма» представлены сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир Дикого Запада».

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В номинации «Лучшая комедия» выдвинуты «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент».

За звание «Лучший актер драмы» поборются Мэттью Риз («Американцы»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»), а также Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»).

В категории «Лучшая драматическая актриса» выдвинуты Кери Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Робин Райт («Карточный домик»).

Номинантов объявляли актеры Шемар Мур («Мыслить как преступник») и Анна Кламски («Вице-президент», «Ганнибал»).

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Полный список артистов и сериалов опубликован на сайте награды.

69-я церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Мероприятие проведет телеведущий Стивен Кольбер.

В 2016 году эпизод «Битва бастардов» сериала «Игра престолов» получил три награды «Эмми» — за лучшие сценарий драматического сериала, режиссуру и спецэффекты. Стартовая серия четвертого сезона «Шерлока» «Безобразная невеста» была признана лучшим телефильмом года.

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.