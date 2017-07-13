Умер режиссер «Шанса» и «Маросейки, 12»

Кинематографист Александр Майоров скончался в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщили в четверг, 13 июля, в пресс-службе Гильдии режиссеров России.

Похороны Майорова состоятся на его родине в Грузии. Причины смерти не называются.

Александр Майоров — член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист. Он снял такие фильмы, как «Побег на край света», «Дети индиго, или Разгульная пирушка», «Случай на фабрике №6» и «Страховой агент» с Александром Абдуловым.

Он также выступил режиссером и сценаристом картины «Шанс», созданной по мотивам повести Кира Булычева «Марсианское зелье», и снял одну из серий криминального сериала «Маросейка, 12». Помимо этого, Майоров работал режиссером дубляжа над такими лентами, как «Восьмая миля», «Мексиканец», «Шпионские игры», «Идентификация Борна», «Трудности перевода», «Школа рока», «Дрянные девчонки», «Война миров» и «Рассвет мертвецов».