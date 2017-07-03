Умер создатель персонажа Уго Фантоцци актер и писатель Паоло Вилладжо

В Риме скончался итальянский актер, комик и писатель Паоло Вилладжо. Об этом в понедельник, 3 июля, в своем Facebook сообщила его дочь Элизабетта.

«Прощай, папа, теперь ты снова можешь летать свободно», — написала она. Актеру было 84 года. Причина смерти не уточняется.

Наиболее известным сценическим образом Вилладжо считается бухгалтер Уго Фантоцци. Впервые кинематографическое воплощение персонажа было представлено в фильме «Фантоцци» режиссера Лучано Сальче 1975 года. Он стал экранизацией двух книг Вилладжо «Фантоцци» и «Вторая трагическая книга Фантоцци». Всего было снято 10 картин о герое.

В актерской фильмографии комика также такие ленты, как «Не трогай белую женщину», «Наведу порядок в Америке и вернусь», «Доктор Джекилл и милая дама», «Голос Луны» и «Я не говорю по-английски». Вилладжо также выступил режиссером фильма «Фантоцци против всех» и автором более 15 книг.