Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный

В Москве скончался российский актер Сергей Бездушный. Об этом на Facebook-странице артиста сообщил его сын Филипп.

«Из жизни ушел актер, отец, огромной души человек — Бездушный Сергей Васильевич!!! Последние годы он боролся со страшной болезнью, и боролся героически, не давая намека никому», — написал он.

Актер умер в возрасте 53 лет. Чем именно болел Бездушный, не уточняется.

Сергей Бездушный снялся в таких фильмах, как «Триумф», «Кремлевские тайны XVI века», «Гроза над Русью» и «Полет аиста над капустным полем». Он был также известен по ролям в сериалах «Жуков», «Солдаты», «Котовасия», «Глухарь» и «Ранетки».

Актер играл в театре на Таганке, театре Прибалтики и в Доронинском МХАТе.