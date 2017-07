Умер снявшийся в «Основном инстинкте 2» радикальный поэт Хиткоут Уильямс

В Оксфорде скончался британский поэт, драматург, актер и режиссер Хиткоут Уильямс. Об этом сообщает The Guardian.

Он умер в возрасте 75 лет после болезни. Причина смерти не уточняется.

Уильямс стал основателем жанра «документально-исследовательского стихотворения». Поэт писал радикально-политические стихи, в которых критиковал общественный уклад.

Первая книга «Докладчики» вышла в 1964 году. В библиографии поэта около 20 произведений, в том числе пьеса AC / DC.

Литератор стал автором песни Why D’Ya Do It? британской исполнительницы Марианны Фейтфулл.

Поэт также снялся в таких фильмах, как «Основной инстинкт 2», «Грозовой понедельник», «Орландо», «Версия Браунинга», «Алиса в Стране чудес» и «Город Эмбер».