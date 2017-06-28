Умер создатель медвежонка Паддингтона

В Великобритании скончался английский писатель Майкл Бонд. Об этом в среду, 28 июня, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство Harper Collins.

«С огромной скорбью объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из любимых британских детских персонажей, Паддингтона, умер в своем доме в возрасте 91 года после непродолжительной болезни», — сказали в издательстве.

Дочь литератора Карен Дженкел подчеркнула, что всему миру повезло с ее отцом, наследие которого будет жить вечно. «Это чудо, что он продолжал писать вплоть до конца», — подчеркнула она.

Майкл Бонд — автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, первая из которых была опубликована в 1958 году. Писатель также выступил сценаристом двух сериалов о персонаже и полнометражного фильма «Приключения Паддингтона» 2014 года.

В библиографии литератора также книжные циклы о сыщике Месье Памплемуссе и морской свинке по имени Ольга да Польга.

В 1997 году Бонд был награжден орденом Британской империи за вклад в детскую литературу.

