Умер автор песен бит-квартета «Секрет» Дмитрий Рубин

Поэт-песенник, музыкант и актер Дмитрий Рубин умер в среду, 5 июля, на 56-м году жизни. Об этом агентству ТАСС рассказал участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский.

Время и место похорон пока не определены.

Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко является основателем бит-квартета, но вскоре уступил в нем место Заблудовскому. Он написал для группы песни «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины» и другие.

Скончавшийся поэт был автором или соавтором более 300 песен. Его стихи также исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский.