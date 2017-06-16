Йоко Оно признают соавтором Imagine Джона Леннона

Японскую художницу Йоко Оно, вдову британского музыканта Джона Леннона, признают соавтором его песни Imagine. Об этом сообщает The New York Times.
«Для меня честь спустя 48 лет исправить ошибку и признать Йоко Оно соавтором», — заявил глава Национальной ассоциации музыкальных издателей Дэвид Израэлит.
По его словам, соответствующий процесс уже начат, но решение требует официального подтверждения.
В 1980 году в интервью «Би-би-си» Леннон заявил, что текстом и концепцией композиции он обязан Оно, поэтому ее следует считать соавтором. Он подчеркивал, что в песне есть прямые отсылки к книге Оно «Грейпфрут» 1964 года.
Imagine была записана в 1971 году и вошла в одноименный альбом музыканта. Композиция занимает третье место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Джон Леннон — один из основателей группы The Beatles, после распада коллектива занялся сольным творчеством. Леннон и Оно поженились в 1969 году, в 1975 году у пары родился сын Шон. Супруги записали несколько совместных альбомов под именем Plastic Ono Band. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.