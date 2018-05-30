«Ходячие мертвецы» лишатся главного героя

Британский актер Эндрю Линкольн, звезда «Ходячих мертвецов», покинет сериал. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В «Ходячих мертвецах» Линкольн играет главную роль Рика Граймса, бывшего офицера полиции, который возглавляет группу выживших после наступления зомби-апокалипсиса.

Актер уйдет из сериала после девятого сезона. Отмечается, что экранное время персонажа в новой части сократится, а главной звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила Диксона. Создатели сериала собираются выплатить Ридусу гонорар свыше 20 миллионов долларов за девятый сезон.

Причина ухода Линкольна пока не раскрывается. Британский актер также снимался в фильмах «Грозовой перевал», «Сердцеед» и «Реальная любовь».

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

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