Умер бывший участник The Cure

Умер бывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Музыканту было 68 лет. 17 февраля он рассказал в своем Facebook-аккаунте, что у него диагностировали рак в терминальной стадии. В посте он отметил, что пытается сохранять позитивный настрой и воспринимает болезнь как опыт и еще одно препятствие в жизни.

Основатель коллектива Лол Толхерст на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего коллеги. «С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти брата The Cure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и отличным музыкантом с замечательным чувством юмора, которое он сохранил до конца», — написал он, добавив, что участникам группы повезло быть знакомыми с ним.

Отмечается, что Андерсон присоединился к The Cure в 1983 году после того, как Лол Толхерст вместо ударных стал играть на клавишных. Барабанщик принял участие в создании альбома The Top, а также синглов Speak My Language и The Love Cats. После ухода из группы он работал с такими музыкантами, как Игги Поп, Джеффри Ли Пирс, Эдвин Коллинз, Питер Гэбриэл и Айзек Хейз.