Умер гитарист Элвиса Пресли

Сессионный гитарист Реджи Янг, записывавший песни с Элвисом Пресли и кантри-исполнителями, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Янг умер в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.

Гитарист начал свою карьеру в Мемфисе, где работал с продюсером Чипсом Моманом и выступал на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo в 1964 году. В мемфисской студии Момана он записал гитарные партии для песен Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и Элвиса Пресли — с последним он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.

В 1970-х Янг переехал в Нэшвилл. Когда там сформировалась супергруппа из кантри-музыкантов Вилли Нельсона, Уэйлона Дженнингса, Джонни Кэша и Криса Кристоферсона, он играл гитарные партии на их первых выпущенных песнях, а также отправился с ними в тур.

Его первый собственный сборник хитов разных лет должен был выйти в конце января.

В июне 2018 года в Нэшвилле скончался Доминик Джозеф Фонтана, барабанщик Пресли. Ему было 84 года. Элвис Пресли умер в 1977 году. Он был признан одним из самых коммерчески успешных музыкантов XX века.



